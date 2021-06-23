В Москве проводят работы по очистке и углублению акваторий 32 пассажирских причалов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Работы по очистке и углублению дна акваторий начались на пассажирских причалах Москвы-реки. До середины июля планируется очистить 32 причала, сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До середины июля планируем очистить 32 причала, для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.

Бирюков уточнил, что перед началом очистки водолазы проводят обследование дна. "Работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.