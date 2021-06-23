В "Аптекарском огороде" откроется выставка роз

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Выставка роз откроется 28 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе сада.

"С 28 июня по 5 июля включительно в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет выставка роз. Лучшие цветоводы Москвы представят самые разнообразные группы садовых роз: чайно-гибридные, флорибунда, миниатюрные, шрабы, почвопокровные, плетистые, а также спрей розы, которые становятся все более популярными", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что помимо роз посетители увидят декоративные кустарники и садовые многолетники. Все представленные сорта устойчивы в условиях региона.

"А под открытым небом в "Аптекарском огороде" цветут жасмин садовый, розовое дымное дерево, поздние пионы, сирень амурская, ирисы. Можно посетить лабиринт из кустарников, Сад дождя, Альпийский бельведер, Зеленую комнату релаксации, Сад лекарственных трав, Сад пчел и другие экспозиции. В оранжереях - бананы, пальмы, шоколадные деревья, кувшинки, лианы, папайя, гуава, хищные растения, кактусы, агавы. Продолжаются выставки самых эффектных насекомых планеты и ботанической живописи", - рассказал собеседник агентства.