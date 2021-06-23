На базе 19 детских поликлиник в Москве откроют пункты вакцинации

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение об открытии новых пунктов вакцинации от коронавируса на базе 19 детских поликлиник, также по мере роста числа желающих привиться будет увеличено количество бригад в павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В 100 пунктах вакцинации на базе городских поликлиник в зависимости от потребностей время работы продлят до 22:00. На базе 19 детских поликлиник будут открыты новые пункты вакцинации. В каждом пункте вакцинации обозначены разметки для соблюдения безопасной дистанции. Проблем с количеством вакцины нет", - сказали в пресс-службе, комментируя информацию об очередях в пунктах вакцинации.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что за прошедшие сутки записались на вакцинацию 60 тыс. человек. Это в 10 раз превышает минимальные показатели.​​​​​​