Расписание некоторых электричек Горьковского направления МЖД изменится в июле

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июле в связи с ремонтно-путевыми работами и строительством автомобильного путепровода. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЖД.

"В будние дни с 28 июня по 30 июля на Горьковском направлении Московской железной дороги пройдут ремонтно-путевые работы. На перегоне Дрезна - Павловский Посад железнодорожникам предстоит уложить около 6,5 км бесстыкового пути. Технологические "окна" назначены преимущественно в ночное время с 23:25 до 07:10, чтобы изменения были минимальными. Во время работ движение поездов будет осуществляться в реверсивном режиме по одному пути", - говорится в сообщении.

Также график электричек Горьковского направления МЖД изменится по воскресеньям в июле из-за того, что на однопутном участке Стройка - Балашиха будут идти комплекс сложных работ в рамках строительства второго главного пути до Балашихи. Технологические "окна" назначены с 00.30 до 16.30. В этого время движение поездов на участке будет приостановлено.

Кроме этого, в июле будет закрыт второй главный путь на станции Нижегородская из-за строительства многоуровневой автомобильной развязки через железнодорожные пути Горьковского направления в районе станции Нижегородская (Карачарово).

"Обращаем внимание пассажиров, что некоторые поезда, курсирующие между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная, Крутое, Фрязево и Павловский Посад выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправление, прибытия и количество остановок на маршруте", - добавляется в материале.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".