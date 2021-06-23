Специалисты МЧС РФ провели дезинфекцию Киевского вокзала в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России продезинфицировали здание и прилегающую территорию Киевского вокзала в Москве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"23 июня силами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" продезинфицировано более 12 тыс. кв. м внутренних помещений Киевского вокзала, одного из самых крупных в столице, и свыше 40 тыс. кв. м прилегающей к нему территории. Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на дезинфекцию вокзального комплекса потребовалось порядка 2 тыс. л дезраствора, он безопасен для людей и животных, при этом эффективен в борьбе с вирусами и бактериями. "Обработка проводилась 3 группами. Специалисты управления радиационной, химической и биологической защиты Центра "Лидер" обработали основное здание вокзального комплекса, служебные помещения, входные группы, лестничные пролеты, а также прилегающую территорию, включая перроны", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что обработка проводилась с использованием средств индивидуальной защиты.

На этой неделе Центр "Лидер" МЧС России проведет дезинфекцию еще двух вокзалов столицы: Ленинградского и Савеловского.

МЧС в период пандемии коронавируса проводит постоянные работы по дезинфекции лечебных, образовательных учреждений и других важных объектов по всей стране. Так, ранее специалисты Центра "Лидер" провели очередную специальную обработку зданий и территории Белорусского, Рижского и Ярославского вокзалов. На этой неделе МЧС России проведет дезинфекцию еще двух вокзалов столицы - Ленинградского и Савеловского.