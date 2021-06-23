Подозреваемый в продаже поддельных справок о вакцинации работал из-за проблем с деньгами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один из задержанных в Москве по подозрению в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса объяснил свой поступок финансовыми трудностями. Об этом он сообщил в ходе допроса на видео, которое представлено на сайте "МВД-медиа" в среду.

"Я понимал, что это поддельные сертификаты, так как присутствовал при [их] заполнении. Я <...> понимал, что они поддельные, но я согласился на эту работу, только потому, что у меня были финансовые трудности", - сказал он. Задержанный также сообщил, что приехал в Москву на учебу.

Накануне сообщалось, что полиция задержала трех человек, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Они продавали документы через интернет-магазин путем курьерской доставки. Цена одной справки составляла от 4 до 5 тыс. рублей в зависимости от срока изготовления.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Полиция ищет возможных соучастников задержанных и возможного организатора незаконной деятельности.