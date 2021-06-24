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Пожар произошел в кафе недалеко от Измайловского кремля на востоке Москвы

В настоящее время пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала, сообщил источник

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в двухэтажном деревянном кафе недалеко от территории Измайловского кремля на востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В двухэтажном деревянном кафе по адресу: Измайловское шоссе, 71, строение 16, начался пожар. Его площадь составляет 30 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В данный момент пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.

Согласно данным открытых источников, недалеко от горящего кафе находится Измайловский кремль - музейно-развлекательный стилизованный под русское зодчество комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки. По состоянию на 2018 год, комплекс состоит из восьми музеев и выставочных площадок.

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