Власти Москвы уверены, что отмена НДС для общепита поможет избежать дробления бизнеса

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) для организаций общественного питания исключит для них необходимость дробления бизнеса, даст возможность увеличить штатную численность. Об этом ТАСС сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который освобождает от НДС предприятия общественного питания, соответствующие нескольким требованиям.

"Предложение снизить или полностью отменить НДС для предприятий общественного питания было озвучено представителями бизнес-сообщества на одном из первых заседаний Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при правительстве Москвы как одна из мер поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, еще в конце прошлого года. После детальной проработки оно было нами поддержано. <...> Отмена НДС для организаций общественного питания исключит для них необходимость дробления бизнеса, даст возможность увеличить штатную численность и фонд оплаты труда, расширит возможности привлечения инвестиций в развитие", - сказал Пуртов.

Он отметил, что эта мера позволит поддержать предприятия общественного питания в этот сложный для отрасли период. В свою очередь, для государства реализация этих мер будет способствовать обелению бизнеса общественного питания, росту налогооблагаемой выручки и уровня официальной занятости в отрасли.

Предполагается, что эти меры не окажут негативного воздействия на бюджетные доходы: поступления по НДС от организаций общественного питания с объемом выручки до 2 млрд рублей оцениваются на уровне 15 млрд рублей, которые, как ожидается, будут замещены дополнительными поступлениями от этих же организаций по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам.

"В целом в России работает около 66 тыс. организаций общественного питания, из них 80% - малый и средний бизнес, применяющий специальные режимы налогообложения, которые не требуют уплаты НДС. Необходимость уплаты налога возникает в случае перехода налогоплательщиком на основную систему налогообложения, это необходимо сделать в случае превышения порога годовой выручки в 200 млн рублей и численности персонала в 130 человек. При этом в отличие от других отраслей экономики у предприятий общественного питания доля "входящего" НДС минимальна", - добавил Пуртов.