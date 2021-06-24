Москва победила в трех номинациях премии в области цифровизации CIPR Digital

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Москва стала победителем в трех номинациях премии в области информационных технологий CIPR Digital. Среди отмеченных проектов - благотворительный сервис, запущенный на официальном сайте мэра столицы mos.ru, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского департамента информационных технологий.

Победители стали известны на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Награда присуждается предпринимателям, экспертам и представителям госорганов за проекты, направленные на цифровую трансформацию экономики страны.

"Правительство Москвы завоевало премию в области информационных технологий CIPR Digital сразу в трех номинациях. <...> В категории "Лучший цифровой сервис" победу одержал столичный общегородской благотворительный сервис, лучшим цифровым медиа признан портал ICT.Moscow, а в номинации "Цифровые трансформаторы" премии удостоилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина", - уточнили в пресс-службе.

По словам Сергуниной, высокий уровень цифровой экосистемы столицы отмечают как российские, так и международные эксперты, и Москва готова делиться своими наработками, обмениваться опытом с коллегами из других городов.

"В каждом шестом городском проекте уже используются технологии искусственного интеллекта, москвичи могут получить онлайн более 380 услуг и сервисов. В ближайших планах - перевод в электронный вид максимального числа социально значимых госуслуг и развитие суперсервисов, объединяющих все возможности города по разным группам запросов со стороны жителей", - цитирует ее пресс-служба.

О проектах

Московский благотворительный сервис, победивший в номинации "Лучший цифровой сервис", в январе стал лауреатом премии BIG Innovation Awards, а в мае получил международную премию German Innovation Award. Сервис был создан в Москве по инициативе благотворительных фондов и запущен 16 октября 2020 года. Его партнеры - более 40 организаций, число которых растет. Сделать пожертвование можно на портале mos.ru или в мобильном приложении "Моя Москва".

Портал ICT.Moscow, признанный лучшим в номинации "Цифровые медиа", создан при поддержке столичного департамента информационных технологий. На сайте публикуются новости, аналитика и обзоры, а также представлен общедоступный каталог передовых московских, российских и мировых решений в области IT. Он работает на русском и английском языках.

В номинации "Цифровые трансформаторы" представили несколько проектов, которые курирует Сергунина. Среди них - развитие цифровой экосистемы, в том числе портал mos.ru, и Московского инновационного кластера, цифровизация столичных библиотек, создание городского благотворительного сервиса и туристического сервиса Russpass.

О конференции

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.