Нарушения антиковидных мер выявили в трети проверенных магазинов "Пятерочка" в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Нарушения антикоронавирусных мер выявили в 32 из 96 проверенных Роспотребнадзором магазинов "Пятерочка" в Москве. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"16-18 июня специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве <...> с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, были проведены мониторинговые обследования 96 магазинов "Пятерочка". Из них с нарушениями требований санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работали 32 магазина", - говорится в публикации.

Уточняется, что по фактам выявленных нарушений составлены административные протоколы за "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" ( ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ) в отношении юридических лиц. В связи с многочисленными грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований составлен протокол о временном запрете деятельности одного из магазинов "Пятерочка" на Большой Остроумовской улице, 12.

В числе нарушений со стороны магазинов ведомство отмечает отсутствие социальной разметки (1,5 - 2 м), отсутствие контроля за соблюдением дистанции в торговом зале и у касс, на входе не осуществляется контроль масок и перчаток у посетителей, и они не предлагаются тем, у кого отсутствуют, не проводится термометрия посетителей, сотрудники в том числе на фасовке, работают со спущенной маской, без перчаток.

Кроме того, в проверенных торговых объектах-нарушителях не контролируется периодичность уборки и дезинфекции, отсутствуют достаточный запас дезинфицирующих средств, санитайзеры, дезинфицирующие салфетки для покупателей в зоне контрольных весов, не представлена информация о тестировании персонала на COVID-2019, о количестве сотрудников переболевших либо вакцинированных от COVID-19. Также в двух магазинах осуществлялась реализация хлебобулочных изделий без упаковки.

За нарушение, предусмотренное ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусмотрен штраф для юридических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.