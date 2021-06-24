Власти сообщили, что плазма привитых от COVID-19 москвичей эффективнее, чем у переболевших

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Плазма с антителами, которую сдали в Москве вакцинированные от коронавируса доноры, оказалась эффективее по сравнению с компонентом от переболевших. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель начальника управления заммэра столицы по вопросам социального развития Юлия Урожаева.

"Теперь антиковидную плазму могут сдать не только переболевшие, но и вакцинированные "Спутник V". Горячая линия уже начала записывать желающих на предварительный анализ. Исследование показало, что такая плазма при переливании обладает хорошей эффективностью, поэтому было принято решение расширить круг потенциальных доноров. Еще важным открытием стало то, что у вакцинированных доноров плазма на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем у переболевших", - сказала Урожаева.

Помимо стандартных критериев для донорства: возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 кг, отсутствие временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний - для вакцинированных доноров сформировали ряд дополнительных требований. Например, нужен будет сертификат о вакцинации против COVID-19 с отметками о сделанной прививке или подтверждение на сайте госуслуг. Кроме того, допуск к анализу осуществляется не ранее 30 дней после второго этапа вакцинации.

Принимать вакцинированных доноров будут в два этапа: сначала проверят на наличие титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 и определения титра вируснейтрализующих антител, а на втором - при подтверждении высокого титра вируснейтрализующих антител или высокого титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 - донора пригласят на донацию. Финальное решение о допуске примет трансфузиолог в день назначенной донации.

Согласно данным клинического комитета, в течение первых семи дней после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. В группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%.