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На шести улицах в центре Москвы будет недоступна платная парковка

В связи с проведением дорожных работ до 5 июля платная парковка будет недоступна на Трубниковском переулке, Поварской улице, Трехпрудном переулке, Спиридоньевском переулке, Большом Ржевском переулке и Хлебном переулке

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Платная парковка на шести улицах в центре столицы будет недоступна с 24 июня по 5 июля из-за дорожных работ. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 24 июня по 5 июля из-за дорожных работ платная парковка недоступна на шести центральных улицах: Трубниковский переулок, улица Поварская, Трехпрудный переулок, Спиридоньевский переулок, Большой Ржевский переулок, Хлебный [переулок]. Просим автомобилистов быть внимательными и учитывать эту информацию при планировании маршрута. Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении "Парковки Москвы. По всем вопросам о парковках: 8 (495) 539 54 54 либо 3210", - значится в публикации.

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