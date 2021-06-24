На шести улицах в центре Москвы будет недоступна платная парковка

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Платная парковка на шести улицах в центре столицы будет недоступна с 24 июня по 5 июля из-за дорожных работ. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 24 июня по 5 июля из-за дорожных работ платная парковка недоступна на шести центральных улицах: Трубниковский переулок, улица Поварская, Трехпрудный переулок, Спиридоньевский переулок, Большой Ржевский переулок, Хлебный [переулок]. Просим автомобилистов быть внимательными и учитывать эту информацию при планировании маршрута. Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении "Парковки Москвы. По всем вопросам о парковках: 8 (495) 539 54 54 либо 3210", - значится в публикации.