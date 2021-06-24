Специалисты МЧС продезинфицировали Ленинградской вокзал и прилегающую территорию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели дезинфекцию Ленинградского вокзала в Москве в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"24 июня специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" продезинфицировали более 11 тыс. кв. м внутренних помещений Ленинградского вокзала и 6,5 тыс. кв. м прилегающей к нему территории. Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что на дезинфекцию вокзального комплекса потребовалось порядка одной тонны дезраствора. Для спецобработки вокзала использован водный раствор хлоркислородных соединений, предназначенный для борьбы с вирусами и бактериями. Данный раствор является эффективным в момент его нанесения - активный хлор оказывает разрушающее воздействие.

"Специалисты выполнили работы по спецобработке основного здания вокзального комплекса, перронов, служебных помещений, входных групп, камеры хранения, конвейерных лент для досмотра багажа, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил", - добавили в МЧС. Кроме того, были обработаны асфальтобетонные и плиточные покрытия на прилегающей к вокзалу территории.

МЧС в период пандемии коронавируса проводит постоянные работы по дезинфекции лечебных, образовательных учреждений и других важных объектов по всей стране. Так, ранее специалисты Центра "Лидер" провели очередную специальную обработку зданий и территории Белорусского, Рижского, Ярославского и Киевского вокзалов. На этой неделе МЧС России также проведет дезинфекцию Савеловского вокзала.