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Пандемия COVID-19

Забрать заказ навынос из COVID-free ресторанов в Москве можно будет без QR-кода

Посетители смогут забрать свой заказ у входа в заведение

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Клиентам "бесковидных" заведений в Москве, желающим приобрести еду и напитки навынос, QR-коды не понадобятся. Они смогут забрать свой заказ у входа, пояснил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Если хотите взять что-то навынос, при этом у вас нет QR-кода, зайти в "бесковидный" общепит не получится, но есть возможность забрать свой заказ у официанта около входа в заведение", - сказал Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Сотрудники заведений будут проверять QR-коды на входе, сверяя данные с паспортом.

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Пандемия COVID-19
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