Плановую помощь в Москве не ограничили для переболевших COVID-19 менее полугода назад

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Временные ограничения по плановой госпитализации в Москве не распространяются для переболевших коронавирусом менее шести месяцев назад. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного департамента здравоохранения Москвы.

"Гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса. В случае отказа в госпитализации и предоставления фактов, подтверждающих некорректные действия больниц, департамент здравоохранения готов разбираться в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.

В Москве были введены временные правила по оказанию плановой помощи, согласно которым у пациентов проверяют наличие вакцинации от коронавируса для оказание плановой помощи. Исключение составляют люди с онкологическими болезнями и с заболеваниями крови. Кроме этого, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке тоже будут госпитализированы в плановом порядке без ограничений. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации.