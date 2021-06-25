Более 2 тыс. единиц спецтехники переоборудовали в Москве для пролива дорог и улиц в жару

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московские коммунальные службы пять раз в сутки поливают дороги из-за жаркой погоды, для этого переоборудовано более 2 тыс. единиц различной техники. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, [когда] температура доходит до 36 и выше градусов, было принято решение о том, чтобы сделать усиленную промывку. Эта работа в течение суток проводится пять раз. Данные мероприятия дают свои положительные результаты. Более 2 тыс. единиц различной поливомоечной техники переоборудовано таким образом и в течение всего дня мы видим, как по городу ходят эти машины и обрабатывают улицы", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в жаркую погоду в Москве обращают внимание на соблюдение мер пожарной безопасности. По его словам, подразделения ГУ МЧС по Москве, департамент по делам ГО и ЧС столицы готовы к ликвидации возгораний.

"Целый комплекс мероприятий на сегодняшний день в городе проводится системно на территории всех административных округов, всех районов, всех особо охраняемых территорий и объектов городской системы управления. В ночное время идет полив зеленных насаждений, газонов вдоль магистралей, идет полив цветников, растений, древесной растительности", - добавил Бирюков.