Московские кондитеры вошли в число мировых брендов по вегетарианскому питанию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Продукты предприятий холдинга "Объединенные кондитеры", в который входят 19 фабрик, успешно прошли сертификацию Vegetarian и вошли в число мировых брендов - производителей вегетарианского питания. Об этом сообщили в пятницу пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В общей сложности 19 наименований шоколада, выпускаемого предприятиями холдинга "Объединенные кондитеры", успешно прошли сертификацию Vegetarian и вошли в число мировых брендов-производителей вегетарианского питания. Это в том числе позволит компаниям расширить рынки сбыта. Теперь на 17 наименованиях шоколада "Аленка" московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь", а также продуктах "Neo-botanica" будет размещен соответствующий знак, свидетельствующий о том, что они подходят для вегетарианцев", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что столичный экспорт кондитерских изделий за 2020 год составил $184,72 млн, это на 11,2% больше, чем годом ранее. Поставки за рубеж - одно из важных направлений деятельности предприятий, в том числе для крупнейшего производителя шоколада в Москве. В число торговых партнеров холдинга входит 45 стран, среди них Китай, Германия, страны СНГ. Только в прошлом году ему удалось увеличить экспорт на 10%. По отдельным странам рост более значительный: в полтора раза выросли поставки в Китай, Ирак и Турцию, и почти вдвое - в Узбекистан.

По мнению Международной организации по какао (ICCO), одним из перспективных рынков, где уже сейчас наблюдается активный рост спроса на шоколад, является Индия. Здесь на душу населения еще в 2018 году приходилось порядка 10% от среднемирового потребления какао и согласно прогнозам, к 2023 году этот показатель вырастет на 36%. При этом, в стране с населением более 1,3 млрд человек, вегетарианцами являются около 40% жителей, поэтому и продукты питания здесь необходимо снабжать соответствующей маркировкой. С распространением мирового тренда на вегетарианство сертификаты Vegetarian помогут увеличить экспорт продукции предприятий холдинга также в Тайвань, Великобританию, Германию и ОАЭ.

"Получение таких сертификатов еще один стимул для увеличения поставок за границу. Кроме того, шоколад и шоколадные изделия занимают серьезную долю в экспорте московской кондитерской продукции. В 2020 году экспорт шоколада составил $90,08 млн, это почти половина от всего объема поставок московской сладкой продукции за рубеж", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В холдинг "Объединенные кондитеры" входят 19 кондитерских фабрик из 11 российских регионов, в том числе, ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский". Холдинг выпускает продукцию под национальными брендами, в т. ч. знаменитые "Аленка", "Вдохновение", "Бабаевский", "Мишка косолапый", "Коровка" и другие.