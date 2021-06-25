Благотворительный сервис на mos.ru признали лучшим социальным проектом России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Благотворительный сервис на mos.ru признали лучшим социальным проектом. Такую награду он получил на форуме "Лучшие социальные проекты России", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Благотворительный сервис mos.ru признан лучшим социальным проектом за большой вклад в развитие системы адресной помощи нуждающимся. Награду вручили 24 июня в рамках форума "Лучшие социальные проекты России", - говорится в сообщении.

Он заработал в октябре 2020 года, был создан столичным департаментом информационных технологий совместно с городским комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке общественной палаты города Москвы. Он помогает пользователям узнавать о благотворительных программах и переводить деньги онлайн на счета подключенных к нему организаций. За время работы проекта более 10,5 тыс. пользователей сделали свыше 18 тыс. пожертвований на общую сумму более 5,2 млн рублей. Средний размер пожертвования составляет 275 рублей.

"Благотворительный сервис на mos.ru - еще одна возможность даже для небольших и молодых организаций рассказать москвичам о себе и найти сторонников и единомышленников для своих добрых инициатив. В наших планах - совершенствовать функционал сервиса, чтобы сделать его максимально удобным для организаций-участников и москвичей, жертвующих средства на благотворительные программы", - приводятся в сообщении слова председателя комитета общественных связей Екатерины Драгуновой.

О премии

Ежегодная программа "Лучшие социальные проекты России" создана в поддержку курса правительства России на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса. В прошлом году лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Программы по оказанию помощи при ЧС" стало мобильное приложение "Социальный мониторинг".