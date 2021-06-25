{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На салатовой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях

На станции "Зябликово" мужчина упал на рельсы из-за головокружения

МОСКВА, 25 июня./ТАСС/. Интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно увеличены из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, мужчина упал на рельсы на станции метро "Зябликово" в 09:28. "Его достали и передали медикам", - рассказали в ведомстве.
По данным источника в правоохранительных органах, по предварительной информации, мужчина упал из-за головокружения.

Теги
Россия
На южном участке салатовой ветки метро Москвы восстановили движение поездов
Ранее на данном участке временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути
Читать полностью