Победителями и призерами хакатона Moscow City Hack стали 15 команд

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пятнадцать команд стали победителями и призерами хакатона Moscow City Hack, который проходил с 11 по 14 июня в онлайн-формате, всего же в ИТ-соревнованиях приняли участие 114 коллективов из 79 регионов России. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Участники хакатона представляли почти всю страну - 79 регионов России. Объединившись в команды, они разрабатывали собственные цифровые решения под конкретные практические задачи столичных ведомств и технологических компаний. Победителями и призерами стали 15 коллективов", - рассказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

Участники хакатона работали над задачами, поставленными столичным департаментом информационных технологий, Московским инновационным кластером, а также коммерческими партнерами. В течение 72 часов ИТ-специалисты разрабатывали новые цифровые продукты и сервисы. Затем они оценивались по таким параметрам, как уровень проработки решений, оригинальность, эффективность и потенциал.

Каждый заказчик выделил три лучшие команды. 12 победителей разделили призовой фонд в 2 млн рублей. Еще три выигравшие команды получили гранты на образовательные продукты.

Общее число заявок на участие в хакатоне превысило 1,2 тысячи. Организовало соревнования Агентство инноваций Москвы, подведомственное городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития.

"Moscow City Hack наглядно продемонстрировал, что хакатоны правительства Москвы - востребованный инструмент для коммуникации города, крупного бизнеса и ИТ-сообщества", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, которого также процитировали на портале.