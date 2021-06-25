В Суздале и Муроме начали тестировать московскую транспортную систему "Тройка"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Карта "Тройка" в скором времени будет доступна для оплаты проезда в 100 автобусах Суздаля и Мурома. Сейчас во Владимирской области проводят наладку системы, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Суздале и Муроме скоро можно будет оплатить проезд картой в 100 автобусах. А это значит, что в путешествиях по Золотому кольцу вам придет на помощь "Тройка". Уже сейчас она работает на маршрутах Сергиевого Посада и Ярославля - совсем скоро пройдем по всему кольцу. А пока наши специалисты настраивают оборудование, дорабатывают программное обеспечение и проводят обучение для сотрудников на общественном транспорте Владимирской области", - значится в публикации.