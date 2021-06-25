В Москве запустили 5 из 11 запланированных к открытию на этот год железнодорожных вокзалов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пять из 11 железнодорожных вокзалов, открытие которых запланировали на 2021 год, запустили в Москве, сообщил журналистам в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы продолжаем реконструкцию и строительство новых путей, железнодорожных дорог, которые входят в Московский транспортный узел, а также масштабную реконструкцию и строительство новых городских вокзалов. В этом году по плану их должно быть построено 11, из них уже пять построено, введено", - сказал Собянин на открытии станции "Щукинская" и транспортно-пересадочного узла.

Он отметил, что вблизи железнодорожной станции "Щукинская" находятся одноименная станция Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена, трамвайные пути и автобусные линии. Новая станция "Щукинская" расположена между станциями "Стрешнево" и "Тушинская" второй линии Московских центральных диаметров. "Очень важно, что новые станции по традиции не разъединяют районы, а объединяют. Здесь объединены два района - Покровское-Стрешнево и Щукинский", - подчеркнул мэр.

Ожидается, что запуск объекта позволит улучшить транспортное обслуживание около 170 тыс. жителей. В пешей доступности от станции проживает 49 тыс. человек.

Строительство станции "Щукинская" началось в конце 2018 года и завершилось в июне 2021-го. Станция включает пассажирский терминал с двумя вестибюлями и островную платформу с навесом на всю длину. В перспективе здесь планируют возвести еще одну пассажирскую платформу. Станция приспособлена под нужды маломобильных горожан: тут расположены шесть эскалаторов и три лифта.

По прогнозам транспортно-пересадочным узлом "Щукинская" будет пользоваться до 72 тыс. пассажиров в сутки. Это сделает его одним из десяти крупнейших подобных объектов в городе.