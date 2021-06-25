Сильная гроза с ливнем и градом пришла в Московский регион после длительной жары

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сильная гроза с ливнем и градом пришла в Москву и Подмосковье после сильной жары, сумевшей побить уже не один температурный рекорд.

По свидетельству корреспондента ТАСС, около часа назад в московских районах Новогиреево и Новокосино небо заволокло тяжелыми сильными тучами, поднялся ветер и послышались раскаты грома. Еще через небольшое время начался ливень.

В настоящее время гроза постепенно перемещается в восточном и юго-восточном направлениях: отдельные ее очаги уже фиксируются в районе Электростали, Раменского, Орехово-Зуева. Причем в городах и районах, где наиболее активная стадия грозы уже завершилась, дождь по-прежнему сохраняется.

Ранее Гидрометцентр России распространил сообщение, согласно которому в период до 21:00 пятницы местами в Подмосковье и в мегаполисе ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При этом, при грозе возможно усиление ветра до 12-17 м/с.