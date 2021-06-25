{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на синей ветке московского метро вошло в график

Ранее сообщалось, что на центральном участке синей ветки столичной подземки были увеличены интервалы движения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Поезда Арбатско-Покровской линии московского метро следуют по графику после проверки одного из составов. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на центральном участке синей ветки столичной подземки были увеличены интервалы движения. Ранее на станции "Арбатская" высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции "Площадь революции". Состав убран с линии для проверки.

Теги
Россия
Ракова: темпы вакцинации позволяют привить к 15 июля 60% работников из обязательных сфер
Заммэра Москвы сообщила, что для достижения планки в 60% вакцинированных хотя бы одним компонентом нужно привить еще около 2 млн человек
Читать полностью