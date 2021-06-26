В Москве выявили еще один случай подделки сертификата вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полицейские выявили еще один факт подделки сертификата о вакцинации от коронавируса в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Не позднее 18 июня неизвестный подделал сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции, после чего передал его курьеру для дальнейшей передачи заказчику", - сказал собеседник агентства.

Курьер был задержан 21 июня при передаче поддельного сертификата заказчику. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов").

Ранее полиция задержала в Москве трех подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Они продавали документы через интернет-магазин путем курьерской доставки. Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч руб. в зависимости от срока изготовления. Кроме того, были выявлены факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации, на северо-западе и юге столицы.