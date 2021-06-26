Движение поездов на желтой ветке Московского метро восстановили

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Движение поездов на южном участке Солнцевской линии Московского метрополитена восстановлено и введено в график после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Солнцевской линии (8А) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на южном участке Солнцевской линии столичного метро временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека, оказавшегося на путях на станции "Солнцево".