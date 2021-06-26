В МЧС предупредили москвичей о грозовых дождях и усилении ветра

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра до вечера субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 23:00 часов 26 июня местами по территории Москвы ожидается гроза с дождем. При грозе усиление ветра 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы и дождя под деревьями. Спасатели напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра.