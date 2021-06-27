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Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы с дождем

Горожан призвали не укрываться и не парковать машины под деревьями

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице, не укрываться и не парковать машины под деревьями из-за грозы с ливневым дождем и ветра с порывами до 20 м/с, которые ожидаются в ближайшие часы в столице. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается гроза с ливневым дождем, град, возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

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