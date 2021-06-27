В ГИБДД Москвы дали советы родителям, как обезопасить детей на дорогах

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы дала несколько советов, как обезопасить ребенка на дорогах столицы, когда родители на работе. Эти рекомендации управление ГИБДД по Москве разместило в своем Telegram--канале.

"Одной из основных причин участия детей в ДТП в качестве пешеходов является переход, а зачастую и перебегание проезжей части в неустановленном для перехода месте. Летом риск таких дорожных происшествий возрастает", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции рекомендуют родителям в выходной день пройти со своим ребенком привычным маршрутом его прогулки и указать ему на опасные места, напомнить, что переходить дорогу необходимо неспеша и только по пешеходному переходу. Если ребенок любит кататься на велосипеде или самокате, нужно позаботиться о защитной экипировке и напомнить ему, что дорогу необходимо переходить только спешившись. Также в столичной ГИБДД советуют попросить ребенка звонить перед прогулкой, чтобы можно было лишний раз напомнить ему о безопасном поведении на дороге и повторить инструкции.