На улицах Москвы дежурят около 300 бригад "Мосводостока"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Порядка 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" задействованы в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

До конца дня ожидаются гроза с ливневым дождем, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. "Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. <...> На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", - говорится в сообщении.

Также на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Кроме того, электросетевым организациям поручено привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

"Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - добавили в комплексе.