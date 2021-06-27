МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе 28 июня в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 09:00 с сохранением до конца 28 июня по территории Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с", - сказали в главке.

Аналогичное предупреждение МЧС распространило для Московской области.

В МЧС рекомендовали автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам же рекомендовали обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты.