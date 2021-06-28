Расписание поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД изменится с 29 июня по 2 июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится с 29 июня по 2 июля в связи с укладкой бесстыкового пути на участке Москва-Рижская - Красный Балтиец. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"С 29 июня по 2 июля изменится расписание пригородных поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2 в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Москва-Рижская - Красный Балтиец", - сообщили в пресс-службе.

Технологические "окна" назначены преимущественно в ночное время с 22:50 мск до 06:00 мск. За это время железнодорожники уложат 1 км бесстыкового пути.

"Новые бесстыковые или "бархатные" пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума. Обращаем внимание пассажиров, что на время работ изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений", - отметили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".