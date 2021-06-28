В Москве появится самый большой в Европе роботизированный архив

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Строительство здания роботизированного архивного комплекса ведется в деревне Сахарово в Новой Москве. Это будет самый большой в Европе архив такого рода, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве строится самый крупный в Европе роботизированный архив. В России аналогов нет. Все будет храниться в самом надлежащим виде, защищённо, и, самое главное, обработка всех архивных данных будет происходить в считанные минуты", - сказал Собянин.

Он отметил, что в настоящее время московские архивы разбросаны по более чем 40 зданиям. Поэтому и было принято решение централизовать хранение архивных данных. После открытия процесс получения архивных справок станет максимально быстрым. И, разумеется, за ними не надо будет ездить в Сахарово - услугу окажут в электронном виде.

По материалам пресс-службы правительства Москвы, общая площадь пятиэтажного архивохранилища вблизи деревни Сахарово составит 59,6 тыс. кв. м. Еще 11,2 тыс. кв. м займет центр управления архивом.

Мощность архива составит до 100 млн единиц хранения, что полностью покрывает текущие и перспективные потребности города. Штат работников составит 348 человек. Здание архива будет представлять собой комплекс технологически взаимосвязанных помещений, предназначенных для выполнения задач по обеспечению сохранности и использования документов.