Ливень с грозой начался в Московском регионе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сильный ливень с грозой начался к полудню 28 июня в Московском регионе, он охватил подмосковные города Раменское, Жуковский, Люберцы и Коломна. Отголоски непогоды отмечаются и в юго-восточных районах столицы, передает корреспондент ТАСС.

Ранее синоптики Гидрометцентра распространили предупреждение, согласно которому из-за перемещения с юго-запада активной фронтальной зоны с 07:30 с сохранением до конца суток 28 июня "в отдельных районах Московской области ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 25 м/ с". Позднее предупреждение было выпущено и по городу Москве, где, в частности, метеорологи ожидают "сильный ливневый дождь, очень сильный дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с".

Столичные коммунальщики, как отмечает Telegram-канал комплекса городского хозяйства правительства Москвы, попросили горожан и гостей мегаполиса "быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями".

Что же касается температуры воздуха, то в 11:00 на главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, столбики термометров показывали плюс 28,6 градуса.