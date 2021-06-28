{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 затруднено из-за непогоды

На станции Бескудниково отключили электричество

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) и первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) затруднено из-за отключения электричества на станции Бескудниково, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время из-за ухудшения погодных условий произошло отключение напряжения в контактной сети на станции Бескудниково. В связи с этим затруднено движение поездов Савеловского направления, МЦД-1 в сторону Москвы. На месте уже работает бригада энергетиков. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.

Более 6 тыс. заявок поступило от рестораторов Москвы на работу в режиме COVID-free
Читать полностью