Движение на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 затруднено из-за непогоды

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) и первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) затруднено из-за отключения электричества на станции Бескудниково, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время из-за ухудшения погодных условий произошло отключение напряжения в контактной сети на станции Бескудниково. В связи с этим затруднено движение поездов Савеловского направления, МЦД-1 в сторону Москвы. На месте уже работает бригада энергетиков. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.