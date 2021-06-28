МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте. В ходе визита глава города вручил 11 активистам памятные медали "Волонтеры Москвы" и объявил о старте приема заявок на конкурс "Доброволец Москвы - 2021".

"Волонтерское движение в Москве сильное, и его участники постоянно меняют площадки, перемещаются, это люди разных возрастов и специальностей, которые посвящают свободное время помощи своим ближним и другой полезной деятельности. <...> Вы просили, чтобы был создан постоянно действующий, ваш собственный "Дом волонтера". Сегодня у московских волонтеров появился такой молодежный центр", - сказал Собянин в ходе посещения центра "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте.

Он также отметил, что волонтеры принимают активное участие в жизни города, в том числе участвуют в работе поликлиник, больниц и ковидных стационаров. Мэр добавил, что в столице появилось новое движение "волонтеров вакцинации": в торговых центрах и на выездных пунктах ребята помогают другим сориентироваться и поднимают им настроение. "В последние дни вакцинация [от коронавируса] приобрела другие масштабы и мы думаем над развитием новых площадок, нам понадобятся новые помощники для того, чтобы обеспечить москвичам комфортный прививочный процесс, и в то же время сохранить их собственную защиту и санитарные требования", - сказал Собянин.

Он также отметил, что сотни тысяч человек участвуют так или иначе в волонтерском движении. По его словам, в Москве "настоящий бум" добрых дел. "Особенно это проявилось во время пандемии ковида, когда, казалось бы, все волонтеры, наоборот, должны запрятаться, сидеть и бояться, а они просто вышли на передовую и помогали москвичам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, носили им питание, медикаменты, помогали во всем, и оказывали душевное участие - самое главное, что нужно было людям в этот период. Огромное спасибо всем волонтерам Москвы, тем, кто принимает самое активное участие. С новосельем", - сказал мэр.

О здании центра

"Ожидается, что новый молодежный волонтерский центр станет местом притяжения всех столичных добровольцев. В целях обмена опытом, обучения и общения для волонтеров здесь будут проводить круглые столы, семинары, мастер-классы, неформальные встречи и другие мероприятия. Комфортное пространство и дружелюбная атмосфера станут отличной предпосылкой для рождения смелых идей, новых знакомств и включения в мир добровольчества", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как отметил в ходе встречи член общественной палаты (ОП) Москвы Вадим Ковалев, ранее в здании молодежного волонтерского центра на Ленинградском проспекте располагалась ОП столицы, где также была собрана в большом количестве гуманитарная помощь. "Здание нам знакомо. Здесь смогут не только собираться молодые ребята, но и проходить тренинги корпоративные волонтеры, представители компаний, обучаться. У "Мосволонтера" большая программа, и любая компания, которая хочет развить у себя корпоративное волонтерство, сможет здесь получить методическую помощь, <...> а также узнать, что можно сделать у себя в офисе, чтобы осуществить первые шаги в направлении экологической повестки, раздельного сбора", - сказал Ковалев.

Молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте размещен в здании 1880 года постройки, капитальный ремонт которого был проведен в январе 2020 - июне 2021 годов. В ходе работ был отремонтирован фасад и обустроена новая кровля, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, дверные блоки, окна и витражи, выполнена отделка помещений, установлены системы вентиляции и кондиционирования, обустроены две входные группы.

"В результате в трехэтажном кирпичном здании с подвалом общей площадью свыше 1 тыс. кв. м созданы три универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом - конференц-зал "Команда" на 70 человек (оборудован звуковым оборудованием и мультимедийным экраном), коворкинг "Инициатива" на 40 человек и коворкинг "Польза" на 20 человек. Залы оснащены комфортной мебелью, проектором и все необходимым для плодотворной групповой работы. Кроме того, в здании размещены рабочие помещения сотрудников городского учреждения "Мосволонтер", - заключил в пресс-службе.