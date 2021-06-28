МЧС продезинфицировало Казанский вокзал в Москве и прилегающую территорию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции провели дезинфекцию почти 115 тыс. кв. м внутренних помещений Казанского вокзала в Москве, а также прилегающей территории. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"28 июня специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" продезинфицировали более 38 тыс. кв. м внутренних помещений одного из самых крупных в Европе и самого загруженного в столице Казанского вокзала и порядка 76 тыс. кв. м прилегающей к нему территории. Меры предприняты с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на дезинфекцию вокзального комплекса потребовалось порядка трех тонн дезраствора. "Для спецобработки вокзала использован водный раствор хлоркислородных соединений, предназначенный для борьбы с вирусами и бактериями. Данный раствор является эффективным в момент его нанесения - активный хлор оказывает разрушающее воздействие", - добавили в пресс-службе. Обрабатывались основное вокзальные комплексы, перроны, служебные помещения, входные группы, конвейерные ленты для досмотра багажа, лифты и эскалаторы, лестничные марши, а также места общего пользования, поручни и перила. Также с помощью мобильных комплексов, распыляющих специальный раствор, были обработаны асфальтобетонные и плиточные покрытия на прилегающих территориях.

МЧС в период пандемии коронавируса проводит постоянные работы по дезинфекции лечебных, образовательных учреждений и других важных объектов по всей стране. Так, ранее специалисты центра "Лидер" провели очередную специальную обработку зданий и территории Белорусского, Рижского, Ярославского, Киевского, Ленинградского и Савеловского вокзалов.