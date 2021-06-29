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В Москве перекроют участок Волгоградского проспекта с 5 июля по 24 января

Перекроют участок от дома 46/15, корп. 3А до дома 46/15, строение 10 по Волгоградскому проспекту

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Участок на Волгоградском проспекте (дублер) от дома 46/15, корпус 3А до дома 46/15, строение 10 перекроют для движения транспорта с 5 июля 2021 года по 24 января 2022 года в связи с проведением инженерных работ на Волгоградском проспекте, сообщила во вторник пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Полное перекрытие с перепуском движения транспортных средств (ТС) на основной ход Волгоградского проспекта пройдет с 5 июля 2021 года по 24 января 2022 года от дома 46/15, корп. 3А до дома 46/15, строение 10 по Волгоградскому проспекту", - говорится в сообщении.

Также ограничения до одной полосы коснутся участка Волгоградского проспекта от дома 46/15 корп. 3А до дома 46/15, строение 10 по Волгоградскому проспекту в период с 5 июля 2021 года по 24 января 2022 года. А в период с 11 июля 2021 года по 12 сентября 2021 года будут ограничения движения до одной полосы от Люблинской улицы дом 4, корп. 1А до Волгоградского проспекта дом 46/15, корп. 3А.

Департамент транспорта рекомендует водителям заранее выбирать маршруты и пути объезда.

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