В Москве появится пешеходный мост через Водоотводный канал у памятника Петру I

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект пешеходного моста через Водоотводный канал рядом с памятником Петру I. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект строительства пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый мост длиной 56,6 м и шириной 8 м в створе 3-го Голутвинского переулка свяжет Болотную и Крымскую набережные. Рядом с мостом на обеих набережных обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала.

Кроме того, на Болотной набережной будет благоустроена пешеходная зона общей площадью порядка 0,3 га. Ожидается, что новым пешеходным мостом будут пользоваться до 900 человек в час - работники расположенных на Балчуге организаций, а также многочисленные москвичи и туристы, посещающие этот район с целью отдыха и развлечений.