Врачи в Москве начали применять ИИ для выявления остеопороза и ишемической болезни сердца

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Алгоритмы искусственного интеллекта начали помогать московским врачам в распознавании признаков остеопороза и ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы продолжаем расширять возможности единой цифровой платформы здравоохранения столицы: теперь искусственный интеллект помогает московским рентгенологам в диагностике остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах. До конца этого года планируем расширить эксперимент по компьютерному зрению еще на семь новых направлений исследований", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что искусственный интеллект помогает врачу обратить внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными из-за большого потока исследований или человеческого фактора, а также ускоряет процесс описания снимка. Пациент в свою очередь получает более качественную и быструю диагностику заболевания.

Кроме этого, в Москве искусственный интеллект начнут применять еще по семи новым направлениям исследований, в том числе для анализа КТ/НДКТ (низкодозная компьютерная томография) органов грудной клетки, чтобы обнаружить эмфизему легких, аневризму грудного отдела аорты и легочную гипертензию. Также с помощью компьютерного зрения будут исследовать КТ и МРТ головного мозга для диагностики инсультов, злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера. Искусственный интеллект сможет анализировать МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника для обнаружения грыж, протрузий, стеноза, рентгенографию опорно-двигательного аппарата для диагностики артроза, плоскостопия, переломов конечностей и позвонков.

Использовать инновационные методы для анализа медицинских снимков в Москве начали в 2020 году.