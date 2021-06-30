"Улыбающийся" скат впервые родился в "Москвариуме" на ВДНХ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Восточноамериканский скат-бычерыл, рот которого напоминает по форме улыбку, впервые родился в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Детеныш ската - первый малыш в семье бычерылов, появившийся почти за шесть лет работы "Москвариума" на ВДНХ. После того, как новорожденный малыш пройдет необходимую адаптацию в специальном бассейне, он обязательно вернется к сородичам. Мы планируем переселить его в аквариум в экспозиции в июле", - приводятся в сообщении слова руководителя биологической службы центра Ирины Мейнцер.

Вес ската составляет около 500 гм, а размер - 35 см в диаметре без учета хвоста. Новорожденный скат ест по два-три раза в день. Специалисты "Москвариума" готовят для него питательный корм из креветок, мидий и мелко нарезанных кальмаров. Бычерылы рождаются полностью самостоятельными и могут сразу обойтись без родительского ухода.

В среду в 10:00 на YouTube-канале и на официальных страницах океанариума в социальных сетях появится видеоролик, в котором специалисты представят маленького ската и запустят голосование по выбору для него имени.

Свои варианты имени для ската можно будет предложить с 30 июня по 7 июля в Instagram в комментариях к посту о рождении ската, после чего будет выбрано три варианта для финального голосования, которое пройдет на той же странице 8 июля. Авторы трех лучших имен получат билеты в океанариум, а победителю еще подарят большого игрушечного ската из интернет-магазина "Москвариума".

Скаты-бычерылы живут в океанариуме на ВДНХ с момента его открытия в 2015 году.