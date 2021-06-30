На севере Москвы зарегистрировали больше всего ДТП с пьяными водителями

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы провела анализ аварийности с участием нетрезвых водителей и составила антирейтинг округов, где наиболее часто регистрируются такие ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По итогам анализа первых пяти месяцев 2021 года, наибольшее количество дорожных аварий указанной категории зарегистрированы на территории Северного округа столицы. Здесь произошло 17 аварий, в которых участвовали нетрезвые водители, что на 6% ниже показателей прошлого года", - сообщили в пресс-службе

Второе место разделили Восточный и Южный округа - в каждом из них за рассматриваемый период зарегистрировано по 16 ДТП с нетрезвыми водителями. "Данные показатели тоже снизились по сравнению с прошлым годом на 36% и 24% соответственно", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в Юго-Западном округе произошло 15 таких аварий, по 14 ДТП - в Западном и Юго-Восточном округах Москвы, и здесь снова снижение показателей на 13% и 30%. Завершает антирейтинг Северо-Восточный округ, где зафиксировано 13 дорожных происшествий, что на 19% ниже, чем в прошлом году.

"Наименее аварийными, по итогам проведенного анализа, стали Троицкий, Новомосковский и Зеленоградский административные округа - по 3 ДТП в каждом округе", - заключили в ГИБДД.