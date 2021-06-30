Московский зоопарк продлил закрытый режим для посетителей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк по-прежнему нельзя посетить из-за ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в среду на официальной странице зоопарка в Facebook.

"Во исполнение указа мэра от 22 июня 2021 года № 35-УМ "О внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ" закрытие Московского зоопарка продлевается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоопарке сейчас действует акция по продаже льготных билетов. На официальном сайте зоопарка приобрести билет можно за 500 рублей, им воспользоваться можно будет с момента открытия зоосада и до конца марта 2022 года, а также по нему можно будет пройти без очереди. Вне акции входной билет стоит 800 рублей.

"Обратите внимание, что гостям после открытия зоопарка необходимо будет соблюдать актуальные на тот момент меры безопасности, учитывая все антиковидные меры. Это очень важно: чем бережнее мы будет относиться друг к другу, тем быстрее сможем вернуться к привычному образу жизни", - уточняется в сообщении.

Кроме этого, зоопарк продолжит онлайн-трансляции из павильонов Фауна Китая и Дом обезьян и будет рассказывать об обитателях зоосада на своих страницах в соцсетях. Также в дистанционном формате будет работать открытый лекторий зоопарка.