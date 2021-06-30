Собянин открыл дорогу от Щербинки до Южного Бутова

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорогу, связывающую Щербинку и Южное Бутово. Дорога позволит жителям Щербинки добираться до станций Бутовской линии метро, также улучшится доступность станции Щербинка МЦД-2 для жителей Бутова.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство новой четырехполосной дороги, связывающей Щербинку с Южным Бутово, было начато в декабре 2018 года. Маршрут трассы длиной 3,2 км проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда. Регулирование движение осуществляется с помощью шести светофоров. Для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта установлено семь современных остановочных павильонов.

Также уточняется, что для снижения воздействия шума вдоль дороги были установлены защитные экраны.

В перспективе новая дорога станет частью магистрали "Воскресенское-Каракашево-Щербинка" протяженностью 11,1 км, строительство которой планируется завершить в 2023 году.