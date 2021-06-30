Поликлинику в Коммунарке планируют достроить до конца 2021 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Охват новой детско-взрослой поликлиники в Коммунарке составит около 100 тыс. человек, поставлена задача достроить ее до конца года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Достраивайте ее [поликлинику] до конца года. <...> Один из самых больших дефицитов здесь, [в Коммунарке], это именно поликлинические мощности. На эту поликлинику будет задействовано около 100 тыс. человек. Это огромное количество людей", - сказал мэр в ходе осмотра строительства поликлиники.

Собянин также поставил задачу при строительстве учесть все нюансы, потому что рядом будут построены новые поликлиники по современным, но отличающимися стандартам, и важно, чтобы данное лечебное учреждение было сделано качественно.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, новая поликлиника в Коммунарке расширит доступ местных жителей к медицинским услугам. В поликлинике будут работать 643 человека, в том числе 228 врачей, 317 медицинских сестер и 98 сотрудников прочего персонала. Помещения детской и взрослой поликлиник запроектированы изолированно друг от друга, что исключит пересечение потоков посетителей. Оказание медицинской помощи будет организовано в соответствии с "Новым московским стандартом поликлиник".