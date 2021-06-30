Более 60% железнодорожников МЖД прошли вакцинацию против COVID-19

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Почти 45,5 тыс., или более 60% работников Московской железной дороги (МЖД), привиты первым из двух компонентов вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"На Московской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. На сегодняшний день первым компонентом отечественной двухкомпонентной вакцины "Спутник V" привиты почти 45,5 тыс. работников столичной магистрали, что составляет 60,5% от общего числа сотрудников МЖД. Вторым компонентом вакцинированы более 40,8 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в первую очередь прививку делают сотрудники, обеспечивающие безопасность движения поездов - проводники пассажирских вагонов, диспетчеры, локомотивные бригады, представители инфраструктурного комплекса.

"На МЖД в учреждениях сети "РЖД-медицина" действует 31 пункт вакцинации. В них прививку могут поставить не только работники железнодорожного транспорта, но и все жители, прикрепленные к данным лечебным учреждениям [по полису ОМС]", - добавили в пресс-службе.

Так, в Москве получить вакцину можно в поликлинике Центральной клинической больницы "РЖД-медицина", в клинической больнице им. Н. А. Семашко и в ее поликлинических отделениях на станциях Лосиноостровская и Перово. Вакцинация организована в железнодорожных медицинских учреждениях в Туле, Узловой, Смоленске, Рязани, Брянске, Калуге, Рыбном, Вязьме, Ожерелье, Орле, Курске.

Кроме того, в Москве железнодорожники могут получить вакцину в медпунктах Казанского, Ярославского и Курского вокзалов, на новом вокзале Восточный, а также на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2.