Среди вакцинированных москвичей разыграли еще пять автомобилей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пять автомобилей Renault Logan разыграли среди москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в период с 21 по 27 июня. Розыгрыш состоялся в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Конкурс проводился среди 343 263 участников, что практически в два раза больше, чем неделей ранее.

С помощью зашифрованных данных участников и генератора случайных чисел были выбраны пять победителей. В прямом эфире были объявлены имена и отчества победителей, а также последние четыре номера полиса.

По итогу проведения конкурса победителями стали Андрей Валерьевич, Павел Владимирович, Елена Александровна, Николай Валерьевич и Амина Ермековна.

Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов сообщил ТАСС, что минимум 20 автомобилей Renault Logan предназначено для розыгрыша среди совершеннолетних жителей Москвы, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Программу стимулирования вакцинации в дальнейшем могут продолжить или расширить. Розыгрыши автомобилей проходят каждую неделю по средам в 19:10 мск в прямом эфире телеканала "Москва 24".