Облачная погода и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 1 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.