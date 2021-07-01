В Москве приведут в порядок два памятника Петру I

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты с 2022 по 2023 годы планируют привести в порядок два памятника Петру I, которые находятся на Берсеневской набережной и на Измайловском острове в Москве. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Мы запланировали комплексный ремонт памятников выдающемуся российскому императору-реформатору Петру I. В настоящий момент специалисты заканчивают разработку проектов будущих ремонтных работ. Однако уже сейчас можно сказать, что мастерам предстоит очистить монументы от коррозии, устранить дефекты (сколы и трещины) и восстановить утраченные архитектурные элементы. Затем поверхности памятников обработают специальными составами, которые будут защищать их от воздействия атмосферных осадков и загрязнений", - сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Памятник Петру I на Берсеневской набережной называется "В ознаменование 300-летия российского флота". Это масштабная работа скульптора Зураба Церетели. Монумент высотой 98 м состоит из нескольких частей: пьедестала, корабля и фигуры Петра. В основании памятника установлены восемь стоек, которые уходят в фундамент на глубину пяти м. Общий вес памятника - 2 тыс. тонн. Для его строительства и установки разбирали часть Крымской набережной и делали временную насыпь, по которой проезжала техника. Открытие монумента состоялось в 1997 году, в год празднования 850-летия столицы.

"Памятник Петру I в Измайлове открыли в честь 300-летия российского флота в 1998 году по просьбе группы моряков. Монумент представляет собой бронзовую скульптуру императора в полный рост, которая стоит на гранитной колонне. <...> Место для установки памятника было выбрано неслучайно. Бывшее село Измайлово - вотчина отца Петра I, царя Алексея Михайловича. Здесь будущий император проводил много времени, в Измайлове Петр нашел и отремонтировал ботик "Святой Николай", который впоследствии стали называть дедушкой русского флота", - поясняется в сообщении.

Чтобы подготовить необходимую для ремонта научно-проектную документацию, специалисты изучили особенности памятников, провели библиографические и историко-архивные исследования. Ремонт монументов запланирован на 2022-2023 годы.