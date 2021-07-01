Власти Москвы выделили землю под многофункциональный комплекс на ТПУ "Аминьевское шоссе"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили земельный участок ориентировочной площадью 1,16 га под строительство многофункционального торгового комплекса с подземным паркингом в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Аминьевское шоссе", сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась предоставить земельный участок, расположенный по адресу: ТПУ "Аминьевское шоссе" (ЗАО), для размещения многофункционального комплекса с подземным паркингом. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 46 400 кв. м, в нем могут размещаться офисы, торговля, магазины, банки, общепит, гаражи. Для реализации проекта принято решение предоставить земельный участок инвестору в аренду сроком на 6 лет", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она добавила, проект по размещению указанного объекта в составе ТПУ "Аминьевское шоссе" соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта. Его реализация позволит обеспечить транспортный узел необходимой инфраструктурой.